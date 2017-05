Pacientet në Maqedoni do të duhet që të plotësojnë një formular për vetëvlerësim të depresionit

Nga sot, pacientet që do ta vizitojnë mjekun e tyre amë do të duhet që të plotësojnë një formular për vetëvlerësim të depresionit,

Përgjigjet në pyetje do të tregojnë nëse te pacienti ka prani të shqetësimeve psiqike, sociale dhe profesionale. Sipas AIM-së, bëhet fjalë për aktivitet që zbatohet nga Shoqata e mjekëve të përgjithshëm-mjekësisë familjare, me rastin e 19 majit, Ditës botërore të mjekëve familjar dhe të përgjithshëm, që këtë vit shënohet me moton ”Depresioni – Hajde të flasim”.

Qëllimi është që të shihet nëse do të ketë sukses të detektohen pacientët me shenja depresioni dhe sa është niveli i këtij depresioni.