Parlamenti Evropian edhe këtë javë nuk do të votojë rezolutën për Maqedoninë

Parlamenti Evropian as këtë nuk do të votojë rezolutën për Republikën e Maqedonisë, në aspektin e raportit të progresit të Komisionit Evropian për vendin tonë në vitin 2016,

Siç është konfirmuar nga Parlamenti Evropian këtë javë do të votojnë as për Serbinë, Kosovës dhe Shqipërisë, si vende tjera nga procesi i zgjerimit. Arsyeja për vonesën, duke pasur parasysh se për Maqedoninë dhe vendet e tjera kandidate për anëtarësim në BE nga Ballkani duheshte të miratohej një rezolutë qysh në mars të këtij viti, është situata politike në të cilën gjenden këto vende.

Gjegjësisht, në Maqedoni për gjashtë muaj me rradhë pas zgjedhjeve nuk ka qeveri dhe kriza politike ende është prezente, në Kosovë,, përsëri, javën e kaluar ka filluar një krizë politike për shkak të shpërbërjes së parlamentit nga ana e kryetarit Hashim Thaçi. Në Shqipëri, gjithashtu ka një krizë të thellë politike dhe nuk është e sigurtë se a do të mbahen zgjedhjet e rregullta të planifikuara më 18 qeshor pa,apo me pjesëmarrjen e opozitës.