Pas formimit të qeverisë, Prokuroria do ngrejë hetime të reja ndaj dhunuesve të Kuvendit

Gjykata vendosi lirimin me kusht​ për huliganët​ e fronitit protestues “Për Maqedoni të përbashkët” të cilët sulmuan disa deputetë dhe gazetarë mbrëmjen e 27 prillit në Kuvendin e Maqedonisë,

Por, nga ana tjetër, avokati i njohur Miroslav Vuiç, e ka dënuar ashpër vendimin e Gjykatës që vendosi lirimin mekusht të huliganëve. “Të gjithë ata që shihen se si i vërsulen deputetëve duke i rrahur dhe gjakosur ata, do të dalin para drejtësisë dhe do të dënohen me burg për vepra të ndryshme penale”.

Vuiç më tej thotë se Prokurori i ri do të ngrejë procese të reja hetimore, jo vetëm për huliganët, por edhe për deputetët e VMRO-DPMNE-së dhe koalicionin që i hapi dyert huliganëve. Të gjithë ata do të përfundojnë në burg.