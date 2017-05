epa04055259 A handout photo released by Syria's official state news agency Syrian Arab News Agency (SANA) shows members of the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) distributing food parcels to residents of al-Yarmouk refugee Palestinian camp in Damascus, Syria, 04 February 2014. According to SANA, for the sixth day in a row, humanitarian aid continues to be distributed in al-Yarmouk Camp in Damascus with more people being evacuated for medical reasons. Over 4,300 food baskets have been distributed and 2,500 people with medical conditions have been evacuated. EPA/SANA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Pas pesë viteve të plota, Homs është nën kontroll të plotë të Qeverisë siriane Qeveria siriane në tërësi e mori kontrollin ndaj Homs, qyteti i tretë sipas madhësisë në Siri, në të cilin më nuk ka asnjë pjesëtar të opozitës së armatosur, për herë të parë pas më shumë se pesë vite, deklaroi guvernatori i krahinës, Tallall Barazi. Qyteti i Homsit, kaloi në duart e qeverisë pasi përfundoi evakuimi nga lagjja e fundit që ishte nën kontrollin e opozitës, transmetuan mediat amerikane. Mijëra banorë të lagjes Al-Baer pas disa javësh transferimi, tërësisht janë evakuuar nga ai, ndërsa Barazi dje gazetarëve iu drejtua pikërisht nga ajo pjesë e qytetit. Për televizionin libian "Al Manar" ai tha se institucionet shtetërore menjëherë do të fillojë të kthehen në Al-Baer. Forcat e Qeverisë siriane në vitet e fundit gradualisht okupojnë pjesë të qytetit Homs, derisa luftëtarët opozitarë nuk ishin tërësisht të izoluar në Al-Baer. Okupimi i Al-Baer filloi në vitin 2013, ndërsa grupi i fundit i luftëtarëve opozitarë dhe familjet e tyre dje filluan ta braktisin këtë lagje. Qendra siriane për monitorim të të drejtave të njeriut, me seli në Britani të Madhe, kumtoi se nga kjo pjesë e qytetit janë evakuuar më shumë se 20.000 persona, ndërsa shumica e tyre janë transferuar në zonat e Sirisë Veriore, që ende janë në duart e opozitës.

