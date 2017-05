Përfundoi takimi mes LSDM-së dhe Lëvizjes Besa, ja për çfarë biseduan (Video)

Pas takimi të djeshëm të Zoran Zaevit me Ali Ahmetin, LSDM-ja sot ka realizuar takim me Lëvizjen Besa në nivel të grupeve të punës. Pas përfundimit të takimit sekretari i përgjithshëm i LSDM-së, Oliver Spasovski, tha se kanë biseduar për parimet mbi të cilat do të ndërtohet qeveria e re,

“Vendimin për ndarjen e resoreve do ta publikojm në momentin kur do ta kemi. Për momentin bisedojmë për parim, nuk bisedojmë aspak për ndarje të resoreve, as për detaje tjera. Për ne është e rëndësishme të ketë parime si bazë mbi të cilën do të ndërtohet qeveria e ardhshme”, deklaroi para gazetarëve Spasovski.