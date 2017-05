Përplasen dy makina në rrugën Trebosh-Pallaticë, lëndohet shoferi

Dje pasdite, rreth orës 18 e 45 minuta në rrugën lokale Trebosh-Pallaticë, ka ndodhur një aksident me makinë ku janë të përfshirë dy automjetet e pasagjerëve “Golf karavan” me targa të Tetovës, i drejtuar nga 36-vjeçari Z.D nga Tetova dhe “Mercedes”, po ashtu me targa të Tetovës, i drejtuar nga 65-vjeçari F.A nga Tetova.

Në përplasjen, drejtuesi i “Golf” ka fituar lëndime te lehta dhe është transferuar në Spitalin Klinik të Tetovës, dhe më pas është liruar pas ndihmës mjekësore.

Pas inspektimit është përcaktuar shkaku i aksidentit, rrethanat në të cilat ka ndodhur dhe gjithçka tjetër. Dëmi material është vlerësuar në 100 mijë denarë.