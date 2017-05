Publikohet “bomba” për skenarin serb në Maqedoni, ja biseda e përgjuar se çfarë po bënte agjenti i shërbimit sekret serb (DOKUMENTE)

Deputeti i LSDM, Muhamed Zekiri ka publikuar dokumente ekskluzive të DSK, ku shihet biseda e regjistruar midis agjentit dhe oficerit për lidhje të shërbimit sekret serb BIA dhe deputetit të Partisë Serbe në Maqedoni, Ivan Stoilkoviq. Ata në bisedë shihet se si kanë folur për planet dhe skenare, shkrime të porositura që do të shpërthejnë në mediat serbe dhe që do të nxisin tensione në Maqedoni, përcjellur me frymë antishqiptare. Përveç kësaj është edhe takimi i planifikuar mes gazetarit dhe deputetit të Vuçiqit, Miroslav Lazanski me liderin e VMRO-DPMNE, Nikolla Gruevski.