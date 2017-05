Rezidenca e kryeministrit të Maqedonisë është mbajtur në fshehtësi, Zaev nuk do jetojë në të

E vendosur në rrugën ‘Aco Karamanov’ në Vodno, gjendet rezidenca e kryeministrit të Maqedonisë. Fqiu I parë është presidenti, rezidenca e të cilit është në të njëjtën lagje, njofton Telegraf.mk. Dy rezidencat kanë portën e njëjtë.

Megjithatë presidenti Ivanov I cili bashkë me familjen e tij jeton në këtë rezidencë, sërish do të mbetet pa fqiun kryesor. Zoran Zaev, I cili është në process të negociatave të formimit të qeverisë së re, vecmë ka paralajmëruar se si kryeministër shum pak do të qëndrojë në rezidencën në Vodno e parashikuar për të. Foto në vazhdim janë regjistruar nga google përdersia kanë bërë evidentimin e rrugëve. Ndryshe çdo fotografim I rezidencave është I ndaluar nga policia e vendosur në portën kryesore.