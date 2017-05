Rikthehet “Terminator”

Arnold Schwarzenegger ka konfirmuar se do të luajë rolin e Terminator, për serinë e 6-të të tij, teksa mbush 70 vjeç.

Aktori, dhe ish guvernatori i Kalifornisë, tha se së fundmi është takuar me producentin James Cameron për të diskutuar serinë e ardhshme. Duke folur në Festivalin e Filmit në Kanë, aktori tha:

“Do të rikthehet.Po ecën para. Ai (Cameron) ka shumë ide të mira se si të vazhdojë me filmin. Unë do të jem në film”. Aktori me origjinë austriake mori famë në vitin 1984 në rolin e një vrasësi në filmin “I’ll be back”. Filmi i fundit i serisë Terminator, ka q ënë Genisys i cili u publikua më 2015.