Këngëtarja e njohur shqiptare Rita Ora ka shkëlqyer me paraqitjen e saj në tepihun e kuq të Festivalit të Filmit në Cannes.

Bukuroshja 26 vjeçare mahniti tepihun e kuq me një fustan ngjyrë nude dhe me plot me gurë. Ajo u paraqit bashkë me themeluesin e kompanisë së bizhuterisë “Grisogono”, Fawas Gruosi.