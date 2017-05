Sot në orët e mëngjesit. Np “Rrugët e Maqedonisë” ka nisur asfaltimin e rrugëve në Kondovë të komunës së Sarajit. Siç bëjnë të ditur nga kjo ndërrmarje punimet do të vazhdojnë edhe me shumë në viset shqiptare. Këto punime siç theksojnë nga Np “Rrugët e Maqedonisë” bëhen para se me ardhur mërgimtarët.

Ndryshe NP “Rrugët e Maqedonisë” këtë vit ka asfaltuar shumë rrugë ku edhe vazhdon më tej në viset shqiptare.