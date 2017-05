Safetja trondit fansat, shikoni çka thotë për familjen e burrit

Safete Mustafa pas vdekjes së burrit u përball edhe me diçka vërtet të dhimbshme. Asaj ju “konfiskua” pasuria nga familja e burrit.

Kjo deklaratë e dhimbshme saj e asaj kohe tronditi fansat e këngëtares.

“Mbas një muaji që m’ka vdek bashkëshorti, ka qenë dita e parë që jam largu nga shtëpia. Kam ardh te Zahidja me bujtë me vajzat dhe brava e derës më është ndërru .

Për një moment s’kam mujt me besu që është tu ndodh diçka. Nuk dojsha as me besu. Disa njerëz që i kam pasë raportet shumë të mira? Vllaznit e Bujarit që i kam dashtë si vëllaznit e mi, e mos të flas për vjehrrën që nuk ka intervistë që nuk e kam përshëndetë. E kam dashtë e kemi qenë sikur nanë e bijë…”, tha Safetja.