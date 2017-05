An Iranian anti-narcotics policeman stands guard beside a display of confiscated drugs during a ceremony concluding anti-narcotics manoeuvres in Zahedan, 1,605 kilometers (1,003 miles) southeast of Tehran May 20, 2009. The head of the U.N. crime agency praised Iran during a visit on Wednesday for curbing the flow of smuggled heroin from Afghanistan and helping keep the drug off Western streets. Picture taken May 20, 2009. REUTERS/Caren Firouz (IRAN CRIME LAW POLITICS SOCIETY) - RTXKL1B

Sasi rekorde e heroinës së konfiskuar në kufirin Turqi-Bullgari Policia turke në vendkalimin kufitar “Hamzabejli-Lesnovo” në kufirin midis Turqisë dhe Bullgarisë ka konfiskuar 775 kilogramë heroinë, që paraqet konfiskim rekord të kësaj lënde narkotike nga ana e autoriteteve turke. Siç lajmëroi BTA, droga është zbuluar në një kamion me targa të Iranit i cili udhëtonte nga Turqia drejt Bullgarisë. Në kamion ishin dy persona, shtetas iranianë, të cilët janë mbajtur në paraburgim në qytetin Edrene. Njëri prej të arrestuarve është djali i pronarit të kamionit. Të arrestuarit gjatë marrjes në pyetje në polici deklaruan se nuk ishin në dijeni se në kamion ka drogë. Kamioni ishte nisur nga Irani dhe sipas dokumenteve doganore, ka transportuar mallra deri në Rumani. Share Facebook

