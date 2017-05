Scott është parë edhe me një tjetër bukuroshe bionde

Ai është pare në shoqërinë e shumë bukurosheve që kur ka arritur në Evropë.

Fillimisht ai qëndroi në Kanë, në shoqërinë e vajzave të ndryshme e më pas u nis për Monaco për garat Grand Prix.

E edhe këtu Scott Disick ishte duke shijuar shoqërinë e një vajzë bionde.

Këta të dy pasi kaluan kohë në pishinë, vazhduan të shijojnë shoqërinë e njeri tjetrit në jaht.

Ylli i Keeping Up With The Kardashians, është parë në shoqëri të bukurosheve Ella Ross, Chloe Bartoli, Maggie Petrova, Bella Thorne dhe Sofia Richie, gjate ditëve të fundit.

Ndërsa sipas raportimeve të ndryshme Scott është duke abuzuar me alkoolin dhe substanca të ndryshme.