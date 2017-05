Universiteti “Shën Cirili e Metodi” në Shkup sot e shënon 68 vjetorin e themelimit të Universitetit dhe Ditën e shenjtërorëve Ciril dhe Metodi.

Me këtë rast Kampusi i universitetit në Shkup do të mbajë lutje kushtuar vëllezërve Cirili e Metodi, me të cilën do të kryesojë arqipeshkvi i Ohrit dhe i Maqedonisë, z.z. Stefan si dhe debat shkencor “Impakt-faktor: po ose jo?”.

Akademi solemne me këtë rast do të mbahet sonte në Operën dhe baletin e Maqedonisë.