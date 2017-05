Sherr mes BDI dhe Aleancës për Shqiptarët në facebook, shkas ministritë?!

Në rrjetet sociale dhe në disa portale kanë shpërthyer sherri midis BDI dhe Aleancës për Shqiptarët, lidhur me ndarjen e kulaçit qeveritar. BDI ka nuhatur se këtyre ditëve po zhvillohen bisedime në instanca të larta me LSDM për ndarjen e resoreve ministrore, andaj disa degë kanë lansuar emra dhe propozime, për të dërguar njerëzit e tyre për poste ministrore. Një betejë e tillë doli në sipërfaqe për Ministrinë e Shëndetësisë, kur një portal dhe disa emaila shpërndanë lajmin se kandidat për postin e ministrit të shëndetësisë është ish-drejtori i spitalit të Tetovës dhe mjek me profesion. Por kanë qarkulluar edhe emra të tjerë nga Aleanca për Shqiptarët. (INA)