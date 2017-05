Shfaqet Mijallkov, merr pjesë në hapjen solemne të Filarmonisë

Në hapjen solemne të Filharmonisë së Maqedonisë ku u mbajt koncerti i parë me orkestrën më të vjetër, pas 73 vitesh që nga formimi i saj, u bë me shtëpi të veten, me dy salla dhe pajisje bashkëkohore,

Në këtë sallë ishin prezent edhe Sasho Miajllkov, Zoran Stavrevski, Gordana Jankullovska, Trajko Veljanovski MIle Janakievski dhe ish kryeministri Nikolla Gruevski Por ajo që ra në sy nga ky eveniment, ishte mënyra se si u prit kryetari i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski. Me të hyrë brenda, ai është pritur me duartrokitje, një atmosferë kjo e cila nuk dallonte shumë nga një tubim partiak. Ndërkohë, përveç figurave të VMRO-DPMNE-së, edhepse bëhet fjalë për një eveniment historik për kulturën maqedonse, në sallë nuk pati zyrtarë të partive të tjera. Ndërtimi i këtij objekti i cili është pjesë e projektit Shkupi 2014, është ndjekur me një mori debatesh si për nga shtyrja dhe shkelja e afateve, ashtu edhe për nga cilësia akustike e vetë objektit.