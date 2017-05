Kur bëhen të dyja ato duken si binjake…

Që Marina dhe Luana Vjollca kane një ngjashmeri të madhe kjo nuk ka diskutim mbase më parë jo shumë por tani që jane bjonde ajo duken si binjake. Por kur i shohim me veshje të njejta ato duken dhe shumë seksi, në foton më poshtë ku te dyja janë veshur njësoj në ngjyrën e zezë dhe me xixa, vetëm forma e fustanit është e ndryshme. Të dyja janë moderatore dhe Marina së shpejti do kurorëzohet me reperin e famshëm, Getoar Selimi/intv.al/