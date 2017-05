Shtrenjtohet duhani në Maqedoni

Sipas çmimit të ri, duhanpirësit kanë fillaur të paguajnë për Bond e cila në vend se të paguhet 65 denarë, çmimi i saj shtrenjtohet për 5 denarë, edhe atë Bondi do të kushtojë 70 denarë. Brand, Oriental, do të kenë çmimin e njëjtë si Bond, përderisa marka e cigareve Çesterfild do të shitet për 80 denarë, përcjell Telegrafi Maqedoni.