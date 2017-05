Si ta mbash romancën gjallë pas shumë vitesh në një marrëdhënie

Si të duhesh njëlloj me të dashurin e përjetshëm.

Me siguri të tjerët nuk e mbajnë mend që kur ju jeni bashkë. Duket sikur keni lindur pranë njëri tjetrit ose diçka e ngjashme. Jeni gjithandej bashkë dhe kur flet për njërin, mendon për tjetrin.

Janë bërë shumë vite tashmë që keni një histori, që ndani jetën, ëndrrat dhe shtratin. Dhe kur ndalesh ndonjëherë e mendon, mund të të kapë ndonjë dyshim: A e do si më parë? A duheni si dikur, apo rrini bashkë sepse kjo është diçka e kthyer në natyralitet për ju?

Mos u tremb kot, e rëndësishme është të mos e lësh marrëdhënien në monotoni. Gjithmonë duhet të kujdesesh për të si në fillimet e saj që edhe emocionet të vazhdojnë.

Je seksi duke qenë varianti më i mirë i vetes

Mos ndaloni asnjëherë së qeni seksi. Fakti që jeni bashkë prej vitesh nuk do të thotë që duhet ta harroni këtë element. Nëse ai të sheh pa grim apo me tutat e palestrës nuk ka asgjë të keqe, të gjitha kemi ditë të tilla, por mos harro të përpiqesh të dukesh në variantin më të mirë të mundshëm. Jo vetëm ai do ta vlerësojë, por edhe ti do ndihesh më mirë me veten, pas kësaj.

Ruaj pak mister për mashkullin tënd

Është e rëndësishme të ruash pak mister në marrëdhënie. Një mënyrë është të mbyllësh gjithmonë derën e tualetit. Le të mendojë që ke shkuar për të hedhur parfum apo për të vënë maskarë mbi qerpikë. Gjithashtu nuk ke pse ia tregon të gjitha. Është mirë ta lësh të bëhet kureshtar për çfarë po mendon ti.

Shmang rutinën duke shkuar në vende të reja

Është shumë në rregull nëse ju kur dilni keni programin tuaj, darkë dhe film, por është edhe më bukur t’i miksosh aktivitetet. Kjo nuk do ju lejojë të bini në rutinë. Shkoni në vende të reja dhe provoni gjëra të reja. Mund ta nisni duke porositur diçka të re.

Krijo me këmbëngulje romancë

Romanca kërkon punë. Dhe meshkujve u pëlqen gjithashtu, edhe pse pretendojnë për të kundërtën. Ti mund ta bësh në shumë mënyra, për shembull duke blerë biletat për një ndeshje për ju të dy. Mund ta frymëzosh partnerin të vazhdojë të jetë romantik duke i kujtuar sa shumë i doje dhe i do veprimet romantike që ai bën. Romanca e mban pasionin gjallë për të dy.

Ndaj me të gjërat që do dhe ato që ke nevojë

Ky është një leksion që duhet shumë kohë për ta mësuar në jetë. Burrat nuk mund të lexojnë mendjen tënde. Është shumë më mirë të flasësh me të sesa të ngelesh e zhgënjyer kur ai nuk të jep atë që do doje. Duhet të ndash me të ato që do dhe ke nevojë, kjo është gjëja më e mirë në një marrëdhënie.

Mbaj në mendje gjithmonë t’i thuash sa fantastik është

Është e lehtë të harrosh me ç’burrë fantastik je pasi kalojnë vite që jeni bashkë. Kujtoje veten për gjërat që të bëjnë ta duash. Përveçse do ndihesh pozitive karshi tij, magjia do ndihet po të përqendrohesh te këto gjëra. Do shohësh më shumë gjëra për t’u admiruar kur fokusohesh te anët e mira. Pozitiviteti gjeneron veten.

Ëndërro të ardhmen tuaj bashkë

Ëndrrat për të ardhmen e përbashkët e mbajnë romancën gjallë. Është qejf të flasësh për gjërat që të pëlqejnë të bësh. Ndoshta të pëlqen të vizitosh një plazh. Të vizitoni Parisin mund të jetë një tjetër ëndërr. Të ëndërroni bashkë ju bën të ndjeni emocione dhe ndjenja të thella dhe romantike ndaj njëri- tjetrit.