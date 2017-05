S’na gjykojnë dot Katica e Fatimja, thonë nga VMRO-DPMNE-ja

“Anëtarët e VMRO-së janë të sinqertë dhe patriotë dhe ata nuk mund t’i gjykojë as Fatime Fetai, as Zoran Zaevi, e as Katica Janeva”,- thanë nga VMRO, duke kërkuar nga PSP të hapë edhe raste që kanë të bëjnë me LSDM-në.

“Qëllimi i Speciales është që të kompromitojë VMRO-në”,- akuzoi Antonio Milloshovski. “PSP është shndërruar në dorë e zgjatur e LSDM-së, presim që presioni do të vazhdojë edhe në të ardhmen, por ne jemi të gatshëm që t’i bëjmë ballë presioneve të këtilla”,- tha Milloshovski. Në të njëjtin qëndrim është edhe kryeministri teknik, Dimitriev, që akuzohet për rastin “Talin”, kur ka qenë sekretar i përgjithshëm i VMRO-së. “Janë të pavërteta akuzat që i bëhen anëtarëve të VMRO-DPMNE-së. Tentimet e tilla të LSDM-së nëpërmjet PSP-së nuk do të kalojnë. E gjithë prona është e fituar në mënyrë ligjore. Të gjithë qytetarët kanë mundësinë që të donojnë në llogarinë e partisë”,- është shprehur Dimitriev.