Sot Fakulteti Mekanik në Shkup do të mbajë “Ditët e hapura”

Fakulteti Mekanik pranë Universitetit “Kirili dhe Metodi” sot organizon “Ditët e hapura” ku maturantët do të kenë mundësi më detajisht të njihen me programet studimore për vitin akademik 2017/18,

Gjatë “Ditës së hapur” vizituesit do të kenë mundësi të shikojnë hapësirat e fakultetit, të njihen me kuadrin e tij dhe të vizitojnë laboratoritë, me çka mund të marrin fotografi më të vërtetë rreth asaj se çfarë të studiojnë.

Është paralajmëruar edhe prania e disa kompanive të cilat do t’i prezantojnë brendet e tyre, ndërsa do të ketë edhe ngjarje edukative.