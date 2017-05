Spasovski: MPB-ja asnjëherë më nuk do të jetë shtab partiak (Foto)

Sekretari i përgjithshëm i LSDM-së, Oliver Spasovski, përmes rrjetit social Facebook ka uruar 7 majin (Ditën e Policisë së Maqedonisë). Ai shkruan se MPB-ja asnjherë nuk do të jetë shtab partiak i ndokujt.

Ja postimi i tij i plotë në facebook:

“MPB asnjëherë më nuk do të jetë shtab partiak i ndokujt. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit, fillon nga radhët e MPB. Në MPB nuk ka vend për kriminelë. Besimin do ta marrin me dekriminalizimin e policisë. Do të ndërtojmë polici e cila do të kujdeset për sigurinë e qytetarëve, polici e cila do të mundësojë siguri dhe jo frikë tek qytetarët. Profesionistët e vërtetë përsëri do të jenë krenar me këtë institucion”, shkruan Spasovski./Tetovasot/