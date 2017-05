Sektori për Punë të Brendshme në Shkup, sot ka ngritur padi penale kundër S.H, i cili para disa javëve me shumë gjakftohtësi me sëpatë mbyti një qenë përballë një kafeneje të mbushur me njerëz,

Padia penale është ngritur për veprën “torturim i kafshëve”.

Pas mbytjes së qenit disa qytetarë në mënyrë të organizuar për disa ditë protestuan para shtëpisë së S.H.