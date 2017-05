Takim masiv mes personave me nevoja të veçanta në Maqedoni

Rreth 400 persona me nevoja të veçanta nga e gjithë Maqedonia pritet të marrin pjesë në takimin e 6 masiv në natyrë, që e organizon Lidhje kombëtare për persona me nevoja të venaçanta në Maqedoni “Mobilnost”.

Takimi do të mbahet në Qendrën sportive në liqenin Treska në Saraj.

Siç njoftuan nga “Mobilnost”, takimi tradicionalisht mbahet me moton “Të bashkuar, me dinjitet dhe të fortë”, me çka dërgohet mesazh se edhe personat me nevoja të veçanta, të organizuar mund të zgjedhen po pozicion në shoqëri.

Qëllimi i “Mobilnost” si organizatë kombëtare për persona me nevoja të veçanta, në përbërjen e së cilës janë 16 organizata komunale dhe ndërkomunale, është të përmirësojë gjendjen e tanishme të personave me nevoja të veçanta dhe t’u mundësojë jetë më cilësore.