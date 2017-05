Taravari: Ata që po e shohin pushtetin si “kulaç” e “tortë”, do të ken problem me sheqerin

Zërave që qarkullojnë në disa media se partitë e shumicës tani më kanë filluar me ndarjen e “kulaçit” duke përmendur edhe emra konkret, sekretari i gjeneral i LR-PDSH-së z. Arben TARAVARI i hedh poshtë si të pavërteta, duke shtuar se të gjitha këto fjalë që qarkullojnë për ndarje të pushtetit i ilustron me një metaforë: “ata që i shpërndajnë lajmet e këtilla pushtetin e ri po e shohin si Ushqim, duke e krahasuar me Torta, Kulaçe apo Bakllava, duke qëndruar gjithnjë në pjesën e majme të kuzhinës, në ato gatime të shijshme por me sasi të frikshme sheqeri e kolesterol të garantuar”.

Në vazhdim postimi i plotë i z.Taravari

Këto ditë qarkullojnë fjalë që po ndahet pushteti i ri…

Pa faj po për shkak të një realiteti që e ka provokuar një metaforë të tillë, pushtetin e ri po e shohin si Ushqim, duke e krahasuar me Torta, Kulaçe apo Bakllava, duke qëndruar gjithnjë në pjesën e majme të kuzhinës, në ato gatime të shijshme por me sasi të frikshme sheqeri e kolesterol të garantuar.

Një nga qëllimet e LR-PDSH-së është që të ndryshoj pikërisht këtë perceptimin ndaj pushtetit.

Duam që të formohet një sistem që garanton një herë e mirë barazinë etnike, kushte ekonomike dinjitoze, drejtësi dhe ligj!

Ndaj pozicionimi në vendet e punës qeveritar apo drejtues nuk është shqetësim aktual i yni.

Jemi të interesuar për kthimin e Kolltukut Komod qeverisës në njeri Karrige të Thjeshtë që po të rrish gjatë ulur mbi të do kesh gjithsesi probleme.

Shteti i të Gjithëve, shteti Bab për të gjithë, e jo Njerk për disa është qëllimi ynë.