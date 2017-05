Transporton 5 tonë kokainë me anije, arrestohen 20 trafikantët

Ekuadori konfiskoi më shumë se pesë tonë kokainë, e fshehur në një anije që mbante flamurin e Panamasë me destinacion SHBA-në, por edhe Evropën, duke arrestuar 20 persona që i përkisnin një rrjeti ndërkombëtar narkotrafikantësh, njoftoi sot Ministria e Brendshme ekuadoriane.

”Policia e Ekuadorit, në bashkëpunim me institucione të huaja të antidrogës zbuloi të enjten në këtë anije të tonazhit të rëndë, KRAKEN I, 5 070 pako me kokainë, që peshonin në total 5,53 tonë”, saktësoi ai në një deklaratë.

”Grupi i narkotrafikantëve drejtohej nga një spanjoll dhe një kolumbian që vepronte në disa shtete të Amerikës dhe Evropës”, sipas së njëjtit burim.

Anija do të nisej nga provinca e Ekuadorit në Santa Elena (jugperëndim) drejt Panamasë, më pas do të vijonte udhëtimin për transportin e kokainës drejt Spanjës, me pretekstin për kontrollin e anijes, nën përgjegjësinë e liderit spanjoll të bandës, i cili renditet në mesin e 20 personave të arrestuar.