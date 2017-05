Treg pranveror i punimeve të dorës në sheshin “Filipi i Dytë”

“Treg tradicional pranveror i punimeve me dorë” do të mbahet sot dhe nesër në sheshin “Filipi i Dytë”. Mbështetës i manifestimit është Qyteti i Shkupit, ndërsa organizator Oda e Zejtarëve Shkup.

Në këtë ngjarje dyditore do të prezantohen zanate të ndryshme, rëndësia e tyre për cilësi në jetesën e qytetarëve dhe çka do të paraqiste njerëzimi pa prodhime artizanale. Si pjesë nga ky manifestim do të promovohen punimet e stolive nga filigrani dhe monstira, zbukurime, artizanale, qelq i vizatuar, si dhe përpunim i fotografive nga sërma, ndërsa do të ketë edhe punëtori kreative.

Qëllimi i manifestimit është të promovohet dhe ruhen prodhimet artizanalet tradicionale, si dhe të stimulohet këmbimi i përvojave dhe njohurive mes zejtarëve, rritje e shitjes të prodhimeve artizanale dhe shërbimeve dhe të rritet oferta turistike përmes prezantimit të prodhimeve artizanale si markë dhe simbol i njohur i Shkupit.