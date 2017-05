Vajza e Eli Farës xhindoset si asnjëherë më parë…ja çfarë i ka ndodhur!

Vajza e këngëtares Eli Fara është shpesh në qendër të vëmendjes mediatike për shkak të fotove seksi apo edhe të lidhjeve të saj.

Pas ndarjes nga i fejuari i saj është publikuar portale një lajm, gjatë ditës së sotme, që shkak për këtë ndarje është bërë një mashkull tjetër në jetën e Marina Farës. Gjithashtu thuhet se ai është një biznesmen i njohur në Vienë. Por nuk ka vonuar reagimi i Marinës, e cila përgënjeshtron këtë shkrim:

“Eshte bere nje postim ne emrin tim qe une paskam lidhje me kte lloj individi dhe eshte hera e pare qe reagoj edhe pse shume here jane postuar gjera te paverteta dhe eshte bere lajm duke shkelur cdo vlere njerezore.Une me kte lloj individi nuk kam as nuk mund te kisha kurre nje lidhje.Ky person nuk eshte as miliarder dhe as e njeh gjithe viena sic deklaron , nuk eshte asgje pervecse nje mik i nje shoqes sime qe kemi rastis vec dy here ne tavoline.. Me vjen vertet keq per keta lloj meshkujsh si puna e ketij ne fjale qe cojne mesazhe neper portale per tju degjuar emri duke perdorur emrin tim kur ne te vertete jane nje hic qe i bejne kot hije kesaj toke….,”-përfundon postimi i Farës në rrjete socaile.