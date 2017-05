Vazhdojnë bisedimet për qeverinë e re

Pas takimit të djeshëm të kryetarit të LSDM-së, Zoran Zaev me atë të BDI-së, Ali Ahmeti, sipas “Faktor” negociatat për ndarjen e resoreve do të vazhdojnë edhe sot.

Pas takimit nga LSDM përmes një kumtese njoftuan se takimet do të vazhdojë edhe më intenzivisht, ndrësa nuk dhanë më shumë detaje në lidhje me temat që janë folur në takimin e djeshëm.

Gjatë kësaj fundjave janë të mundura edhe takimet e Zaevit me dy partitë tjera shqiptare, Lëvizjen Besa dhe Aleancën për Shqiptarët.

Nga VMRO-DPMNE më herët kanë deklaruar se do të ndjekin me sy hapur veprimet e Zoran Zaevit dhe nëse ai devijon nga ajo që ka premtuar, ata do të reagojnë ashpër.