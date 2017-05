Vesa Luma emocionale në një vjetorin e djalit, publikon imazhe të veçanta nga shtatzënia deri tek ardhja në jetë e Lianit (Video)

Këngëtarja e njohur Vesa Luma sot (e hënë) ka kremtuar një ditë vërtet të veçantë.

Djali i saj i vogël Lian, mbush sot një vit, dhe me këtë rast ajo ka përgatitur një festë si dhe plot befasi për djalin dhe familjen e saj.

Në këtë ditë e cila është speciale për të, këngëtarja është bërë edhe emocionale teksa ka publikuar një video shumë të veçantë në llogarinë e saj zyrtare në Instagram.

Ajo ka përpunuar disa imazhe në një video, të cilat në fillimin e saj shfaqin kohën kur Vesa ishte shtatzënë, më pas takimin e parë me Lianin pas lindjes, dhe imazhe nga të bëmat e tij bashkë me prindërit brenda një viti.

Kësaj storie, Vesa i ka bashkëngjitur edhe disa fjalë shumë emocionuese, të cilat ia dedikon më të shtrenjtit të saj.

“Jeta ime,Liani im sot mbushi nje vite!Para se te vije ti engjulli jone ne jete,nuk kisha menduar ndonjehere se sa te parendesishme mund te me duken shume gjera tjera para teje…Dashuria e madhe dhe e sinqerte per te pas TY ne jeten tone ,reflekton ne bukurine e buzeqeshjen tende! Nuk kam perjetuar lumturi me te madhe se te jem cdo sekond te vitit me ty! Nuk me besohet se qysh tani ke marr zemren e aq shume dashamiresve qe mezi presin te te takojne perqafojne apo te bejne fotografi me ty. Falemderit Zot qe na shperbleve dashurine tone me kete Mrekulli! Falemderit Lian,qe mua dhe babin tend na bere te kuptojme se cka realisht qenka JETA Te duam deri ne frymen e fundit!” (sic.), shkruan këngëtarja Luma.