Vetëvendosjes premton sistem tre-shtyllësh pensional, dhe sigurime shëndetësore

Lëvizja Vetëvendosje sot ka prezantuar prioritetet e saja për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale.

Në një konferencë për media kandidatët për deputetë, Faton Topalli dhe Mirsad Shkreta, sqaruan planin e kësaj partie për këto dy fusha.

Duke folur për çështjen e banimit, Topalli tha se Vetëvendosje, do ta hartojë dhe do ta zbatojë planin për banim të përballueshëm dhe banim social.

“Në bashkëpunim me komunat do të krijojmë fondin banesor të Republikës së Kosovës për Banim të Përballueshëm dhe Banim Social, ku përparësi të lartë do të kenë gratë aplikante. Qytetarët tanë të grupeve e moshave të ndryshme kanë nevojë të menjëhershme që ta kenë një adresë për problemet e tyre të banimit. Ne synojmë që sipas një plani të detajuar të mbërrijmë deri në 4000 banesa të reja në të gjithë vendin”, u shpreh Topalli.

Ne do të ngremë sistemin tre-shtyllësh pensional. Fondi i cili mbushet nga kontributet, garanton pension të barabartë me pagën minimale dhe paguhet me kontribute shtesë nga punëdhënësi e punëmarrësi. Në këtë formë, do të bëhet rritja e pensioneve për pensionistët kontributdhënës.

Një nga Prioritetet e Republikës është edhe trefishimi i numrit të inspektorëve të punës dhe ndalimi i punës mbi pesë ditë në javë për vendet e punës jomenaxheriale. “Shkeljet në vendin e punës deri në rrezikimin e jetës kërkojnë masa urgjente dhe të plota. Puna mbi pesë ditë në javë, e papaguar, pa kontrata, ose me kontrata të përkohshme, po rëndon shumë gratë e vajzat dhe çdo punëtor. Deri në fuqizimin e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla sipas planit tonë zhvillimor, dhe forcimit të kontrollit për korporatat, nuk do të lejojmë në asnjë formë punën mbi 5 ditë për punëtorët në pozita jomenaxheriale”, theksoi Faton Topalli. Ai në fund tha se VETËVENDOSJE! do të planifikojë shtesa për fëmijët nën moshën 15 vjeçare në shumën 10 euro në muaj, tek familjet në nevojë dhe familjet e punonjësve të arsimit parauniversitar, teknikëve shëndetësorë dhe punonjësve të policisë. “Këto shtesa do të paguhen në emër të nënës”.

Lëvizja Vetëvendosjes, do të angazhohet për sigurimin e jetës së të gjithë anëtarëve të Policisë së Kosovës dhe Zjarrfikësve. “Është detyra jonë si qeverisje që të mbulojmë sigurimin e jetës së punëtorëve në shërbim të Republikës, të cilët për shkak të detyrës u rrezikohet jeta dhe u vihet në vështirësi të madhe familja”, tha Mirsad Shkreta.

Ai më tej theksoi Prioritetin e Republikës që ka të bëjë me sigurime shëndetësore për të gjithë qytetarët e Kosovës. “Ndryshimi dhe më pas zbatimi pa vonesë i ligjit të Sigurimeve Shëndetësore, duke themeluar Sistemin informativ Shëndetësor, duke licencuar profesionistët mjekësorë, duke themeluar fondin e sigurimeve shëndetësore publike dhe duke njoftuar në kohë qytetarët dhe sipërmarrësit për paketat dhe çmimet e shërbimeve”, u shpreh Shkreta.

Si parakusht për sistem të qëndrueshëm të sigurimeve shëndetësore, Shkreta përmendi funksionalizimin e sistemin informativ shëndetësor, i cili përfshinë të gjitha të dhënat e nevojshme për secilin pacient. Alternativa jonë qeverisëse ka paraparë hapat e nevojshëm për shërimin e sistemit shëndetësor në Kosovë, përmes rritjes së buxhetit, realizimit të Prioriteteve të Republikës, si dhe menaxhimit cilësor.