Vozitje me biçikletë në zonën ‘Azot’, marrin pjesë mbi 300 çiklistë

Vozitje e tretë rekreative me biçikletë nëpër zonën e ‘Azot’, e cila u mbajt gjatë fundjavës, ku u organizua nga shoqata “Velesi me çiklizëm” me mbështetjen e komunës së Velesit,

Mbi treqind çiklist dhe udhëtarë të të gjitha moshave nga qytete të ndryshme të vendit, e para doli shkolla fillore “Petar Pop Arsov” në fshatin Bogomillë ku kishte edhe kamp për pjesëmarrësit.

Siç theksoi Janevski, pjesëmarrësit ishin të kënaqur me këtë udhëtim çiklizmi, për të cilën çdo vit ka një interes në rritje të çiklizmit dhe alpinistë nga i gjithë vendi.

‘Qëllimi është të krijohet larg komunikacionit nga ngecjet e trafikut të qytetit dhe të kënaqemi nëpër malet dhe natyrën e bukur. Pika më e lartë e udhëtimit ishte 1,450 metre mbi lartësi detare, e cila është një sfidë për çdo çiklist rekreativ’, deklaroi ndër të tjera Janevski.