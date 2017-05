Kryetari i Kuvendit të Maqedonis, Talat Xhaferi, vazhdon me takimet e tija të rëndësishme pas votimit si kryekuvendar,

Siç informojnë nga Zyra për informim e Kuvendit, Xhaferi do të realizojë takim me ambasadorin e Kinës, Lis Lisjen. Një takim tjetër i Xhaferi do të realizohet me përfaqësuesen e përhershme të UNDP-së në Maqedoni, Luisa Winton.