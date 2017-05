“Xheladin Zeqiri” pjesëmarrëse në festivalin e Bandirmës – (VIDEO)

Shoqëria kulturore artistike, “Xheladin Zeqiri” nga Tetova është përzgjedhur nga shoqëritë kulturore artistike shqiptare për të marrë pjesë në festivalin e Bandërmës në Turqi, një festifal shumë dimensional dhe me një nivel të lartë të konkurencës artistike.

Valltarët e Xheladin Zeqirit së fundi kanë zhvilluar prova intenzive pasiqë nesër do të udhëtojnë për në Turqi ku në festivalin e Bandërmës do të prezantohen me disa valle nga repertoari i shoqërisë “Xheladin Zeqiri”, si me Vallen e Korçës, vallen “Shqiponjat në festë” dhe disa valle të tjera, transmeton Televizioni Koha.

Ndryshe Shoqëria Kulturore Artistike “Xheladin Zeqiri”nga të gjitha festivalet vendore dhe ndërkombëtare ku kanë marrë pjesë janë kthyer me çmime nga më të ndryshme çka dëshmon qartë se me dinjitet kanë prezantuar kulturën shqiptare. /Tv Koha/