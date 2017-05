Xhezair Shaqiri- Hoxha: Ziadin Sela viktimë e “më shka se shkijeve”

Xhezair Shaqiri, komandant Hoxha

Eh more Z. Sela me vetëdije, apo pa vetëdije je futur në gojë të ujkut.

Tradhëtia e komandant Telit, atentati ndaj Meje, rasti Sopoti, vrasja e Rides, rasti Harunit, rasti Monstra, rasti Lagja e Trimave, vrasja e komandant Shqiponjës, gjith këto kanë njënënshkrim: ish shtabistët e Prizerenit, e sot BDI.

Janë të shumtë emrat e pisave, apo tradhetareve që me një kohë kanë qenë bashkë në këto tradhëtia, e sod janë të ndarë në subjekte për interesa personale, por prapë janë bashkë këta horra, e ti je futur në gojën e tyre.

Porosia e atentatit ne Parlament, nëse nuk e ke kuptuar, unë po ta them: është i porositur nga “ma shka se shkijet dhe veren do smërt”.

Mos e mashtro veten se dote mundesh ti zbardhesh rastet e lartpermendura, por ruje shpinen se horrat nuk e ndalin sulmet mbas shpines.

KUJDES