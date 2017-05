Zaev-Kasami, intenzivish po punohet për qeveri reformatore (VIDEO)

Ka përfunduar edhe takimi ndërmjet liderit të LSDM-së, Zoran Zaev, dhe atij të Lëvizjes Besa​, Bilall Kasami​.

Ky i fundit bëri të ditur se komunikimi ndërmjet partive vazhdon më tutje.”Sot kishim takim me kryetarin e LSDM-së ku biseduam për parimet e një bashkëqeverisje, parime të cilat do të garantojnë që kjo qeveri do të jetë reformatore dhe që do të punojë në interes të qytetarëve, e jo si deri tani një qeverisje që nuk ka qenë transparente.

Lëvizja Besa nëse do të jetë në qeveri, është ajo që do t’i garantojë këto parime”, u shpreh Kasami para mediave.