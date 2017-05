Zaev: Nuk do të ndryshohen simbolet shtetërore

Lideri i LSDM-së, Zoran Zaev ka folur për ngjarjet e fundit në Maqedoni për agjencinë Bullgare të Maqedonisë BG News, ku në mes tjerash ka thënë se shteti nuk do të jetë bi-nacional,

Ai gjithashtu në intervistë për median bullgare se pret që qytetarët të marrin mesazhin se në Maqedoni duhet proces i ri demokratik me qeveri të re.

Zaev kërkon që partia e Gruevskit të kuptojë se pushteti duhet të transferohet në mënyrë të qetë dhe demokratike.

”Çdo njeri normal kërkon që vendi të shkojë përpara. Ky proces do të bëhet me shumë kujdes pasi oponenti jonë nuk do trasnfer të qetë të pushtetit. Urime për nismën e re pati nga të gjitha anët, BE dhe SHBA. Për fat të keq, ne ende kemi pengesa. Zgjidhja do të vijë nëpërmjet rrugëve diplomatike. Maqedonia nuk do të jetë bi-nacionale, do të jetë e njejta që është tani.” thotë Zaev.