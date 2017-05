Zaevi tregon për herë të parë se çfarë plagësh mori nga sulmi në Kuvend

Lideri i LSDM-së, Zoran Zaev në një intervistë me televizionin bullgar BTV njoftoi se pret që Ivanovi t’ia dorëzojë mandatin.

“Do të ndodh kjo pasi ai para opinionint tha dy arsye të paarsyeshme. Tani duhet dhjetë ditë pasi kryetari i ri i Kuvendit do ta njoftojë se ka shumicë. Gjithashtu, për të ashtuquajturën “platformë e Tiranës” do të shkojmë përsëri tek ai, do t’ia dorëzojmë programin e ri, ku garantohet kushtetutshmëria, unitete dhe integrimi euroatlantik”, përcjell TetovaSot, tha Zoran Zaev.

Ai tha se nga sulmi në Parlament ka marrë tre qepje në kokë, dy në ballë dhe një në gojë, dhe për sulmin edhe një herë tha se është tentim vrasje me paramendim.