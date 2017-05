Zbulohen shifrat, ja sa ton ar ka Shqipëria, Maqedonia e Serbia

Si gjithmonë këtë listë e kryeson SHBA me 8.133,5 ton ,ndwrsa në vendin e dytë gjendet Gjermania me 3.377,9 ton, kurse në vendin e tretë Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) me 8.814,0 ton.

Në mesin e 10 vendeve më të pasura gjenden Italia, Franca, Kina, Rusia, Zvicra, Japonia dhe Holanda.

Përsa i përket Ballkanit më së shumti ar posedon Serbia, 18.8 ton dhe gjendet në vendin e 63.

Pason Maqedonia në vendin e 77 me 6.9 tonë.

Shqipëria është në vendin e 98 më vetëm 1.6 ton ari, derisa Sllovenia ka 3.2 ton, Bosnja 3.0, etj.

Në vendin e fundit, atë të 100 gjendet Mongolia më 1.5 ton ari.