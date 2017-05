Deputeti i LSDM-së, Muhamet Zekiri ka publikuar fotografinë e personit për të cilin thotë se është përgjegjës për rrahjen e Zijadin Selës, shkruan Gazeta Lajm.

“Kjo bishe terroriste eshte pergjegjes per rrahjen e z.Ziadin Sela dhe kolegeve te tjere deputet, bashke me shoket e tij terrorist, patjeter do te japin llogari me heret apo me vone!!! Shpetim per ta nuk do te kete!!!” shkruan Muhamed Zeqiri, deputet i LSDM-së në rrjetin social facecook.