Deputeti i LSDM-së, Muhamed Zekiri ka komentuar paraqitjet e fundit të ish-kryeministrit Nikolla Gruevski.

“Aktron budallain, por besoni nuk është i tillë. Mendon se kështu do të shpëtoj, po është e kotë- As Bardovci nuk e shpëton. Edhe atje ku do të përfundoj do të bëhet se është kryeministër, por roli kryesor atje në Shutkë dhe Idrizov i takon të tjerëve, atyre që vërtetë kanë vuajtur, që gjendet atje si rezultat i ‘budallait” Gruevski”, është shprehur Zekiri.