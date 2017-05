Zjarrfiksat e Tetovës sot kanë parandaluar përhapjen e një zjarri që shpërtheu sot mbi fshatin Bogovinë.

“Në këto çaste ka shpërthyer zjarri në uikend shtepizën mbi fshatin Bogovinë tek vendi I quajtur “Te pishat”. Me intervenim të shpejt dhe efikas me 2 automjete kundërzjarrit, parandalohet përhapja e flakëve të zjarrit të depertojne me tej”, tha komandanti i zjarrfiksave të Tetovës, Uka Aliti.