Diabeti është një gjendje kronike e cila ndodh kur qelizat përgjegjëse të insulinës nuk e prodhojnë atë në sasinë e mjaftueshme, ose kur ajo nuk funskionon siç duhet. Ka dy lloje kryesore të diabetit:

Tipi 1 – kur pankreasi nuk prodhon insulinë .

Tipit 2 – kur pankreasi nuk prodhon insulinë të mjaftueshme ose qelizat e trupit nuk reagojnë ndaj insulinës.

Shkaqet gjenetike, obeziteti, mungesa e aktivitetit fizik janë ndër faktorët që çojnë në shfaqjen e diabetit, sidomos të tipit 2. Me kalimin e kohës, niveli i lartë i sheqerit në gjak mund të çojë në shumë sëmundje të tilla si sëmundje të veshkave, sëmundje të zemrës, dhe deri në verbëri.

Varësisht nga lloji i diabetit, shumë njerëz duhet të përdorin ilaçe të caktuara çdo ditë për ta mbajtur atë nën kontroll.

Megjithatë, ata ofrojnë një zgjidhje të përkohshme dhe aq më pak në një kohë jo shumë të shpejtë. Kështu, nësë dëshironi një kurë natyrale që të shpëtoni përfundimisht prej diabetit, atëherë lexoni recetën e mëposhtme të përgatitjes së saj.

Përbërësit:

2 shkopinj kanellë

1 lugë gjelle karafil

1.5 litër ujë

Përgatitja:

Vendosni kanellën dhe karafilin në një shishe me ujë. Lëreni përzierjen në frigorifer për 4-5 ditë. Pini 100 ml nga ky ujë çdo mëngjes me stomakun bosh.

Kur shihni se uji ka përfunduar, përgatisni një dozë të re. Pini 3 shishe nga kjo përzierje dhe më pas bëni 15 ditë pushim. Kjo do t’ju ndihmojë të zhdukni këtë sëmundje të tmerrshme dhe për më tepër të kurseni para./Shije/