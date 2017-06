Diva e muzikës sonte në ora 19:30 hedh në treg projektin e saj më të ri, shkruan arbresh.info.

Mësohet se këtij projekti ajo nuk do i realizoj as videoklip por vetëm do e lansoj për dëshirën e adhuruesve.

Përndryshe, ajo së fundmi është bërë nënë e një djali dhe po e shijon jetën me bashkëshortin Valin.