Aksidentoher një çiklist – (VIDEO)

Rreth mesditës në udhëkryqin e rrugëve të“ Ilindenit”, dhe “Marshall Tito”, ne qendër të Tetovës ka ndodhur një aksident komunikacioni ku 49 vjeçari me iniciale A.L nga Kamjani me veturën e tipit “Shkoda” me targa të Tetovës ka aksidentuar çiklistin 67 vjeçarë nga Tetova. Në këtë aksident çiklisti për pasojë ka përfunduar me lëndime trupore, është dërguar në spitalin e Tetovës nga ku pas marrjes së ndihmës është lëshuar në shtëpi. Si shkak i këtij aksidenti është mos respektimi i përparësisë së kalimit. /Tv Koha/

Related