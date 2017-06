Aksidentohet një këmbësore në Tetovë – (VIDEO)

Në rrugën “Ivo Lola Ribar” në Tetovë, të mërkurën mbrëma rreth orës 21 një veturë e tipit “Golf”, të cilën e ka drejtuar 34-vjeçari nga lagja e Tetovës Drenovecka goditur këmbësoren 19 vjeçare me iniciale M.G e cila me anë të një veture tjetër është dërguar në spitalin klinik të Tetovës ku është mbajtur për shërim të mëtutjeshëm. Si shkak edhe për këtë aksident sipas ekspertizës së kryer është mos dhënia e përparësisë së kalimit këmbësorit ne vendkalimin e paraparë për këmbësorë të shënuar me vija të bardha. /Tv Koha/

