Aktorët që kanë interpretuar gjininë e kundërt sipas juve cili është i vërtetë (Foto 1 – 2 )

Të interpretojnë një personazh në një film të caktuar, shpesh herë aktorëve ju duhet të bëjnë ndryshime drastike edhe në pamjen e tyre, për të qenë sa më të ngjashëm më personazhin që interpretojnë.

Më poshtë do të shikoni një listë aktorësh ku portretizuan me mjeshtëri njerëz me gjini të ndryshme.

Angelina Jolie në rolin e oficerit të CIA-s në “Evelyn Salt”

Gael García Bernal luan rolin e një transvesiti

Eddie Redmayne poashtu ndërron gjininë në rolin e tij në filmin “The Danish Girl”

Elle Fanning ndërron gjininë në rolin e saj në filmin ” 3 Generations”

Robinn Williams luan rolin e një dadoje në filmin “Mrs. Doubtfire”