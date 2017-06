Ambasador francez dhe ministri Sugareski në kontroll në autostradën Demir Kapi – Smokvica

Ambasadori i Republikës së Francës, Kristijan Timonie sot së bashku me ministrin e Transportit dhe Lidhjeve Goran Sugareski do ta vizitojnë vendin e ndërtimit në pjesën e autostradës Demir Kapi – Smokvicë.

Kjo pjesë e autostradës është e gjatë rreth 28 kilometra dhe është një prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore në Maqedoni. Bëhet fjalë për aks rrugor të rëndësishëm ndërkombëtar të Korridorit 10, i cili kalon nëpër Maqedoni dhe me të cilën lidhen vendet nga veriu me jugun.

Një pjesë e mjeteve për ndërtim të kësaj autostrade janë siguruar përmes IPA programit të financuar nga BE-ja.

Ambasadori francez dhe ministri Sugareski në hapësirat e EZHIS Internacional do të takohet me drejtorin operativ për Evropë dhe Azi Qendrore, Dejvid Pushev dhe me drejtorin për zhvillim të biznesit në rajonin e Ballkanit, Klotild Arman.

Konsorciumi i EZHIS Internacional dhe IRD u emëruan për kontroll të marrëveshjes së punës për aktivitetet lidhur me ndërtimin e pjesës së re të autostradës