Amerika ia tregon forcën Rusisë para derës (Foto)

Bëhet fjalë për “Baltop”, një operacion masiv stërvitor, me mbi 6 mijë trupa të përfshira, avionë bombardues nuklearë, anije dhe nëndetëse.

Misioni është i thjeshtë; t’i tregohet Moskës se me çfarë do të përballet në rast se i shkon ndërmend ndërhyrja ushtarake në vendet e Balltikut, që së fundmi kanë shprehur shqetësim në NATO në lidhje me deklaratat e mbërritura prej Kremlinit./tch